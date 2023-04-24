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«Мы выражаем обеспокоенность в связи со стеной на границе Мексики и США»: азербайджанские активисты иронично комментируют заявление Госдепа США

stena usa mexika

Появление азербайджанского КПП в Лачинском коридоре, как того и следовало ожидать, не прошло незамеченным и в столицах стран-посредников. В частности, на это событие, как уже сообщал Minval, отреагировал Госдепартамент США. В «Туманном болоте» заявили: «США глубоко обеспокоены тем, что создание Азербайджаном контрольно-пропускного пункта в Лачинском коридоре подрывает усилия по установлению доверия к мирному процессу. Мы вновь заявляем, что через Лачинский коридор должно осуществляться свободное и открытое передвижение людей и грузов, и призываем стороны возобновить мирные переговоры и воздерживаться от провокаций и враждебных действий вдоль границы».

Сказать, что это заявление вызывает вопросы — ничего не сказать. И на «обеспокоенность» Госдепартамента, что Азербайджан на своей границе установил свой КПП, весьма едко и иронично отреагировали азербайджанские активисты. Так, Ника Джабиева, наша соотечественница, проживающая в Канаде, «ретвитнув» с аккаунта посольства СЩА в Азербайджане заявление Госдепартамента, снабдила его своим комментарием: «Как канадка, я глубоко обеспокоена американским контрольно-пропускным пунктом на мосту Льюистон у Ниагарского водопада. Я рассчитывала просто пройти в США без паспорта. Я возмущена».

Не менее впечатляющие комментарии размещают и азербайджанские активисты на странице посольства США. Пользователь Ruslan Musayev пишет «Мы выражаем обеспокоенность в связи со стеной на границе Мексики и США. Мексиканцы из США и Мексики должны передвигаться свободно без пункта перехода». Zaur Gariboglu возмущён: «Вы сами понимаете, что говорите? Вы не впускаете в свою страну человека из другой страны без визы, а нам говорите, чтобы у нас не было границы? Это ваша «справедливость»? Мы сами восстанавливаем справедливость!» Alibeyli Aziz, так же напомнив про стену на границе с Мексикой, советует: «Откройте, пусть наполнят вашу страну». А потом уже без иронии добавляет: «Ваше заявление — позор. Армянствуете больше армян. Хватит». И это далеко не полный список едких, возмущенных и ироничных комментариев.

От себя же можем добавить, что охрана собственных границ — это суверенное право каждой страны, и Азербайджан не является исключением. Более того, мы что-то не припомним, чтобы США требовали по «гуманитарным соображениям» открыть границы от стран «Шенгенской зоны» и впустить к себе всех беженцев из Северной Африки или же по гуманитарным соображениям отменить контроль безопасности на рейсах из Ближнего Востока. Но тогда с какой стати США требуют от Азербайджана держать открытым «окно» на своей границе, через которое уже провозили и оружие, и мины, и даже иранских инструкторов по террору? В Госдепартаменте не в курсе последних новостей? Или считают, что США и старая Европа имеют право на безопасность, а Азербайджан — нет? Наконец, почему КПП однозначно трактуется как «угроза мирному процессу»? В США не в курсе, что мирный процесс должен предусматривать признание границ? И что пересекать границу граждане и грузы должны на КПП, а не в режиме «дыры в заборе»? И как справедливо замечают азербайджанские пользователи, что-то сами США не торопятся открывать границу с Мексикой и впускать в страну на заработки мексиканских «мокрых спин».

В таком случае вынуждены разочаровать авторов заявления. Своей попыткой сохранить брешь в границе Азербайджана они разве что пробили очередную «прореху» в собственном авторитете. И да, залатать ее будет ой как непросто.

Нурани

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