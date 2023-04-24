Песков: «Да, мой сын действительно участвовал в СВО»

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что его сын Николай действительно принимал участие в специальной военной операции (СВО), но не стал раскрывать подробностей.

«Он отслужил в Вооруженных силах [РФ] в свое время. Он свою конституционную обязанность выполнил. Сейчас он принял такое решение. Он взрослый человек. Да, действительно он принимал участие в специальной военной операции. Большего я не хотел бы говорить, это не имеет отношения к моей работе», — сказал Песков в ответ на вопросы, действительно ли его сын служил в ЧВК и почему он не выбрал для этого ВС РФ.