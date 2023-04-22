«Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации | Политолог назвал главную цель провокаций Пашиняна | США ликвидировали лидера «Аль-Каиды» (видео) |
Главное Мир

Аэропорт Берлина сообщил об отмене всех рейсов

berlin aeroport

Международный аэропорт Берлина сообщил об отмене всех рейсов 24 апреля из-за забастовки работников служб безопасности.

Об этом говорится в опубликованном в субботу, 22 апреля, заявлении аэропорта.

«Из-за запланированной предупредительной забастовки в понедельник вылеты будут невозможны», — написано в сообщении.

Отмечается также, что забастовка может повлиять и на прибывающие рейсы.

Пассажиров, которых коснулась отмена рейсов, просят связаться со своей авиакомпанией или туроператором для получения информации о перебронировании и альтернативных вариантах путешествия.

Теги:
Из этой рубрики
berlin aeroport
Мир

Аэропорт Берлина сообщил об отмене всех рейсов

2023/04/22, 19:50
0f4087c7af71eaac97ca4ce90f2bcaed
Мир

Россия высылает более 20 дипломатов ФРГ

2023/04/22, 19:00
New folder 19 20221029 2 55749429 82244604
Мир

Турция наладит экспорт автомобилей Togg с 2025 года

2023/04/22, 18:15
photo 2022 11 23 19 16 52 e1671616533136
Мир

Между Макроном и французами произошел полный разрыв, заявила Ле Пен

2023/04/22, 16:57
abdel
Мир

Командующий армией Судана заявил о готовности взять ответственность за события в стране

2023/04/22, 16:45
koni
Мир

В Иране застрелили лошадей малоимущих граждан (видео)

2023/04/22, 16:30
danniye
Мир

NYT: Секретные данные США утекли в Сеть в феврале 2022 года

2023/04/22, 15:50
61793533 605
Мир

Военнослужащие ВСУ подтвердили The Times информацию про дефицит средств ПВО и боеприпасов

2023/04/22, 15:35
mid rossii
Мир

МИД РФ сообщил, что ФРГ приняла решение о массовой высылке российских дипломатов

2023/04/22, 15:23