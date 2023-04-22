Международный аэропорт Берлина сообщил об отмене всех рейсов 24 апреля из-за забастовки работников служб безопасности.
Об этом говорится в опубликованном в субботу, 22 апреля, заявлении аэропорта.
«Из-за запланированной предупредительной забастовки в понедельник вылеты будут невозможны», — написано в сообщении.
Отмечается также, что забастовка может повлиять и на прибывающие рейсы.
Пассажиров, которых коснулась отмена рейсов, просят связаться со своей авиакомпанией или туроператором для получения информации о перебронировании и альтернативных вариантах путешествия.