Аэропорт Берлина сообщил об отмене всех рейсов

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Международный аэропорт Берлина сообщил об отмене всех рейсов 24 апреля из-за забастовки работников служб безопасности.

Об этом говорится в опубликованном в субботу, 22 апреля, заявлении аэропорта.

«Из-за запланированной предупредительной забастовки в понедельник вылеты будут невозможны», — написано в сообщении.

Отмечается также, что забастовка может повлиять и на прибывающие рейсы.

Пассажиров, которых коснулась отмена рейсов, просят связаться со своей авиакомпанией или туроператором для получения информации о перебронировании и альтернативных вариантах путешествия.