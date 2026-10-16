Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Пакистану в связи с обрушением крыши частной школы в Пешаваре, в результате которого погибли ученики и учитель.
Об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана в соцсети Х.
«Выражаем глубокие соболезнования и искреннее сочувствие братскому Пакистану в связи с трагическим обрушением части школьного здания в Пешаваре, унесшим жизни учеников и учителя. Разделяем скорбь семей погибших и выражаем искренние соболезнования всем, кого затронула эта трагедия», — говорится в заявлении.