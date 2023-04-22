Премьер Греции Мицотакис попросил президента распустить парламент

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Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис 22 апреля встретился с главой государства Катериной Сакелларопулу и попросил ее распустить парламент и объявить выборы на 21 мая, сообщает РИА Новости.

«Я передаю вам решение совета министров с просьбой распустить парламент и назначить проведение национальных выборов на 21 мая, через четыре недели», — заявил Мицотакис, сославшись на конституцию.

Греческий премьер считает, что граждане на выборах смогут определиться, кто будет руководить в течение следующих четырех лет.

Сакелларопулу в свою очередь поддержала просьбу. «Я желаю, чтоб у нас был спокойный избирательный период на благо страны», — подчеркнула президент.

В Греции начинается официальный предвыборный период.