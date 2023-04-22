Премьер Греции Мицотакис попросил президента распустить парламент

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис 22 апреля встретился с главой государства Катериной Сакелларопулу и попросил ее распустить парламент и объявить выборы на 21 мая, сообщает РИА Новости.
«Я передаю вам решение совета министров с просьбой распустить парламент и назначить проведение национальных выборов на 21 мая, через четыре недели», — заявил Мицотакис, сославшись на конституцию.
Греческий премьер считает, что граждане на выборах смогут определиться, кто будет руководить в течение следующих четырех лет.
Сакелларопулу в свою очередь поддержала просьбу. «Я желаю, чтоб у нас был спокойный избирательный период на благо страны», — подчеркнула президент.
В Греции начинается официальный предвыборный период.