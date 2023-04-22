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Трамп заявил, что остановит войну в Украине, как только станет президентом

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Экс-глава Белого дома Дональд Трамп считает, что в случае победы на президентских выборах в 2024 году сможет разрешить ситуацию в Украине, причём сделает всё «очень быстро». Об этом он заявил в ходе выступления перед сторонниками Республиканской партии во Флориде, трансляцию вёл телеканал C-SPAN.

«Нам нужно будет привести в порядок наши города и сделать много всего — даже ещё до того, как я окажусь в Овальном кабинете. Вскоре после того, как мы выиграем президентские выборы, я урегулирую чудовищный конфликт между Россией и Украиной. Я очень быстро всё улажу», — сказал политик.

Он добавил, что знаком с обоими президентами: и с Владимиром Путиным, и с Владимиром Зеленским, который в ходе их беседы был «очень мил». Трамп также заявил, что он единственный, кто сможет предотвратить третью мировую войну и втягивание в неё США.

Это не первое подобное высказывание Трампа за последнее время. В конце марта он заявил, что конфликт на Украине нужно прекращать «прямо сейчас», причём он готов сделать это за 24 часа в случае победы на выборах. К слову, недавно политик сообщил, что будет баллотироваться, даже если его признают виновным в фальсификации документов.

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