В Пентагоне заявили, что танки Abrams не способны переломить ход боев в Украине

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Танки Abrams способны оказать влияние на ход конфликта в Украине, но не способны переломить его в корне, признал глава комитета начальников штабов Пентагона Марк Милли, передает Reuters.

«Я предвзят, но все же я думаю, что танк M1 Abrams — лучший танк в мире… Я действительно думаю, что танк M1 Abrams, когда он будет доставлен [в Украину], будет значим… Но я хочу также предупредить, что на войне не бывает «серебряной пули»», — сказал генерал после совещания стран — союзниц Украины на авиабазе Рамштайн в Германии.