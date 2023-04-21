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В Турции открылась после ремонта мечеть Султана Ахмеда (фото)

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В Турции состоялось открытие мечети Султана Ахмеда, закрытой на ремонт в течение 5 лет и 5 месяцев.

В церемонии открытия мечети принял участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Рады, что открытие мечети Султана Ахмеда совпало с праздником Рамазан», — сказал Эрдоган.

Эрдоган выразил удовлетворение тем, что открытие мечети состоялось в праздничный день в связи с Рамазаном: «Три года назад была открыта «Айя-София», и с тех пор не иссякает поток ее посетителей. Сегодня мы совершили праздничный намаз в мечети «Айя-София».

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