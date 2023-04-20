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Венгрия расширила запрет на импорт продуктов из Украины

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Венгрия расширила перечень украинской сельхозпродукции, импорт которой в страну будет запрещен. Об этом сообщил глава аппарата премьер-министра Венгрии Гергели Гуляш в четверг, 20 апреля. Под запрет попали мед и различные мясные продукты, уточняет агентство Reuters.

«Запрет включает в себя в общей сложности 25 продуктов, наиболее важными из которых являются зерновые, семена рапса и подсолнечника, мука, масло, мед и некоторые мясные продукты», — сказал Гуляш.

О расширении запрета правительство объявило после того, как к такому шагу призвал министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь, напоминает агентство. Надь также сообщил государственному агентству MTI, что Венгрия разрешит транзит украинской сельхозпродукции, обеспечив дополнительный контроль над этими грузами.

Запрет вводится до 30 июня этого года. В Будапеште выразили готовность продлить его, если ЕС не предпримет шаги по защите венгерских фермеров, заявил государственный секретарь министерства сельского хозяйства Венгрии Шандор Фаркаш.

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