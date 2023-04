В 2022 году в Иране казнили 582 человек: это на 75% больше, чем в 2021-м

63 Просмотров

За 2022 год власти Ирана казнили 582 человек, говорится в докладе Iran Human Rights (IHR) и Together Against the Death Penalty («Вместе против смертной казни», ECPM). Это на 75% больше, чем в 2021-м — тогда было казнено 333 человека. Кроме того, это самый высокий показатель с 2015 года.

В докладе IHR подчеркивается, что это не точное число, так как есть сообщения о казнях, которые невозможно подтвердить из двух разных источников. Отчет также не включает по крайней мере 537 протестующих, убитых во время акций протеста против сексистской политики Ирана, смертей в заключении или в результате пыток.

О 88%, или 511 из 582 казней, не было объявлено властями Ирана. Не менее 288 казней (49%) были совершены по обвинению в убийстве. Это самый высокий показатель более чем за 15 лет. Минимум 256 человек (44%) казнили по обвинениям, связанным с психоактивными веществами. В 2021 году было 126 (38%) таких казней. Среди казненных — не менее 16 женщин и трех несовершеннолетних.

«Мы опасаемся, что число казней резко возрастет в 2023 году, если международное сообщество не отреагирует более активно. Каждая казнь в Иране является политической, независимо от обвинений», — заявил директор IHR Махмуд Амири Могхаддам. Он считает, что в 2023 году число казней может превысить рекордный показатель 2015 года. Тогда иранские власти казнили как минимум 972 человек. С начала 2023-го было казнено уже более 150 человек.

Многие из казней 2022 года были связаны с протестами, начавшимися после убийства полицией 22-летней активистки Махсы Амини. 13 сентября ее арестовала полиция нравов за якобы нарушение строгого закона о ношении хиджаба — из-под него у девушки были видны волосы. Амини избили в фургоне для задержанных, после чего она попала в больницу, где впала в кому и скончалась.