«Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации | Политолог назвал главную цель провокаций Пашиняна | США ликвидировали лидера «Аль-Каиды» (видео) |
Главное Мир

В 2022 году в Иране казнили 582 человек: это на 75% больше, чем в 2021-м

kazn

За 2022 год власти Ирана казнили 582 человек, говорится в докладе Iran Human Rights (IHR) и Together Against the Death Penalty («Вместе против смертной казни», ECPM). Это на 75% больше, чем в 2021-м — тогда было казнено 333 человека. Кроме того, это самый высокий показатель с 2015 года.

В докладе IHR подчеркивается, что это не точное число, так как есть сообщения о казнях, которые невозможно подтвердить из двух разных источников. Отчет также не включает по крайней мере 537 протестующих, убитых во время акций протеста против сексистской политики Ирана, смертей в заключении или в результате пыток.

О 88%, или 511 из 582 казней, не было объявлено властями Ирана. Не менее 288 казней (49%) были совершены по обвинению в убийстве. Это самый высокий показатель более чем за 15 лет. Минимум 256 человек (44%) казнили по обвинениям, связанным с психоактивными веществами. В 2021 году было 126 (38%) таких казней. Среди казненных — не менее 16 женщин и трех несовершеннолетних.

«Мы опасаемся, что число казней резко возрастет в 2023 году, если международное сообщество не отреагирует более активно. Каждая казнь в Иране является политической, независимо от обвинений», — заявил директор IHR Махмуд Амири Могхаддам. Он считает, что в 2023 году число казней может превысить рекордный показатель 2015 года. Тогда иранские власти казнили как минимум 972 человек. С начала 2023-го было казнено уже более 150 человек.

Многие из казней 2022 года были связаны с протестами, начавшимися после убийства полицией 22-летней активистки Махсы Амини. 13 сентября ее арестовала полиция нравов за якобы нарушение строгого закона о ношении хиджаба — из-под него у девушки были видны волосы. Амини избили в фургоне для задержанных, после чего она попала в больницу, где впала в кому и скончалась.

Теги:
Из этой рубрики
kazn
Мир

В 2022 году в Иране казнили 582 человек: это на 75% больше, чем в 2021-м

2023/04/19, 17:50
Screenshot 78
Мир

Датская контрразведка: Россия планирует диверсии в Северном море

2023/04/19, 17:37
Screenshot 78 1
Мир

При поддержке PASHA Holding в Баку построят «Парк Победы»

2023/04/19, 16:35
126038643 gettyimages 1048896140
Мир

Шри-Ланка передает Китаю 100 тысяч макак

2023/04/19, 13:52
Kiyev
Мир

Болгария ввела запрет на ввоз продуктов питания из Украины

2023/04/19, 13:42
233844
Новость

В России массово отменяют концерты азербайджанца Jah Khalib, поддержавшего Украину

2023/04/19, 13:36
soylu
Мир

Глава МВД Турции: Весь мир ненавидит США

2023/04/19, 12:44
pashin15 1
Мир

«Жоховурд»: Пашинян больше не может скрывать собственные страхи

2023/04/19, 11:30
putin8
Мир

Путин решил не лететь в Турцию

2023/04/19, 10:45