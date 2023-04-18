В Армении арестован замкомандира части, прикинувшийся больным во время 44-дневной войны

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Суд в Армении арестовал заместителя командира воинской части в звании полковника, которого следствие обвинило в симулировании болезни во время 44-дневной войны в Карабахе.

Как сообщает Следственный комитет Армении, в ходе предварительного следствия получены данные о том, что замкомандира части в условиях объявленного в стране военного положения, в период с 10 октября по 3 ноября симулировал болезнь, в течение 23 дней оставаясь на стационарном лечении в медучреждении.

Ему предъявлено обвинение, суд арестовал его сроком на два месяца.