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Госкомпания SOCAR перечислила в бюджет более 500 млн манатов налогов

socar

В первом квартале текущего года доходы государственного бюджета Азербайджана в нефтяном секторе составили 3 млрд 860 млн манатов, из которых 59,2% или 2 млрд 284 млн манатов составили поступления по линии налоговых органов, а 40,8% или 1 млрд 576 млн манатов были перечислены из Государственного нефтяного фонда. Об этом говорится в информации Министерства финансов.

Согласно данным, 67,7% или 1 млрд 545,7 млн манатов средств, поступивших в бюджет по линии Государственной налоговой службы при министерстве экономики, приходится на налог на прибыль по месторождению «Шахдениз», 22,5% или 513,1 млн манатов составили различные налоги, уплаченные Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR), а 9,8% или 225,2 млн манатов — налог на прибыль, уплаченный Азербайджанской международной операционной компанией.

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