«Арамам» и Ко посвящается…

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Есть такое расхожее, возможно, для кого-то банальное выражение: «дети-цветы жизни». Данную фразу приписывают сразу нескольким авторам – Максиму Горькому, немецкому просветителю Фридриху Фребелю, немецкому писателю Моисею Сафиру.

Впрочем, вне зависимости от того, кто придумал это выражение, оно справедливо и вечно на все времена. Родители, желая счастливой судьбы для своего будущего (дети, к тому же и наше будущее), стараются взращивать своих чад в атмосфере добра, мира, покоя, любви. Ведь наряду с красотой и эти качества человеческой жизни в конечно итоге спасают мир. Одним словом, говоря словами классика, родители сеют разумное, доброе, вечное. И в любой полноценной, культурной семье, в любом обществе и государстве это является неписаным правилом, догмой, законом жизни, вектором развития, отклонения от которого ведут к весьма плачевным последствиям.

В армянской среде, где столетиями царит атмосфера ненависти, злобы, комплекса неполноценности, от данного вектора отклонились с незапамятных времен. Сбившиеся в обществе нравственные ориентиры привели к тому, что в соседнем государственном недоразумении растет не одно поколение, мягко говоря, моральных уродов. В Армении так же есть дети, и они тоже «цветы жизни» с одной лишь разницей: в отличие от чад остального мира, у наших соседей они благодаря взрослым пропитаны ядом.

В Евразии и Северной Америки растет самый ядовитый цветок под названием аконит. У него много прозвищ и одно из них — Королева ядов. Так вот, в Армении все это время взращивали и взращивают «аконитов».

В социальных сетях распространилось очередное видео, на котором демонстрируется ненависть армян ко всему турецкому. К сожалению, на сей раз главным героем ролика стал ребенок, которому не более 3-4 лет. Несмышленый, но уже со сломленной психикой младенец яростно бьет кулачком по изображению турецкого флага на бумаге, естественно, по указке взрослого, который закладывает в ребенка комплексы страха и ненависти.

Тут необходима небольшая ремарка. Как известно, 14 апреля на церемонии открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике некий Арам Николян выхватил у азербайджанского знаменосца-девушки наш флаг и демонстративно поджег его. Вдохновленные «героическим» поступком Николяна армяне вчера совершили еще одну провокацию. На этот раз они порвали азербайджанский и турецкий флаги на ЧЕ в Армении. То есть пока взрослые армяне «бесстрашно воюют» с турецкими и азербайджанскими флагами, их дети «сражаются» с изображениями наших знамен. Но вернемся к вышеупомянутому видео.

Наверняка пользователи армянского сегмента соцсетей при просмотре этого жалкого зрелища восхищаются, прыгают от восторга, испражняются кипятком, вытирают слезы умиления. Одним словом, испытывают чувство гордости, при этом не понимая, что судьба этого и многих тысяч армянских детей, воспитанных в такой атмосфере, уже загублена.

И эта женщина, чей голос слышен за кадром, не осознает, что она своим, не побоюсь этого слова, преступным поведением, готовит будущего клиента для пантеона «Ераблур» в Ереване.

А таких женщин и так называемых мужчин в Армении более, чем предостаточно. Не представляющие из себя ровным счетом ничего на поле боя, они посредством детей вымещают свою бессильную злобу даже не на самом турецком флаге, а на его изображении. Видимо, в свою очередь, и их родители в далеком прошлом постарались на славу в деле привития страха перед турком и азербайджанцем. Уверен, что с фотографией азербайджанского флага этот малыш поступил бы точно так же.

Конечно же, это ребенок, который не отвечает за свои поступки, и с него никакого спросу нет: пусть колотит фотографию, сколько угодно. Но при этом взрослая тетя должна уже сегодня ему объяснить: лет через 15-20 подобная детская шалость может ему стоить как минимум здоровья. А что касается максимума, то было бы полезнее провести с этим малышом и другими его ровесниками экскурсию по «Ераблуру» и объяснить, какой конец ждет тех, кто проповедует человеконенавистничество и зарится на чужие земли. Уверен, после такого урока, армянские «акониты» будут беречь изображения турецкого и азербайджанского флага, как зеницу ока…

Фарид Теймурханлы