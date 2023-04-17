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Британская разведка: Для очистки Украины от мин понадобится десятилетие

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Британская разведка обращает внимание на риски жертв среди гражданского населения из-за заминирования и предупреждает о длительном периоде, необходимом для разминирования украинских территорий.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании.

Как сказано в обзоре, в Украине продолжают поступать ежедневные сообщения о жертвах среди гражданского населения, связанные с минами. Наиболее пострадавшими регионами являются Херсонская и Харьковская области – территории, которые ранее были оккупированы Россией.

С приходом весны и увеличением количества людей, вовлеченных в сельскохозяйственные работы, риск инцидентов с минами среди гражданского населения будет расти.

С начала вторжения России в Украину было зафиксировано более 750 жертв среди гражданского населения, связанных с минами. При этом каждая восьмая жертва – ребенок.

Вероятно, для очистки Украины от мин понадобится не менее десятилетия, оценивает британская разведка.

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