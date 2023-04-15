В Монтане запретили TikTok

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Законодатели американского штата Монтана приняли закон о запрете работы мобильного приложения TikTok.

Об этом сообщает Reuters.

При этом Apple и Google, управляющие магазинами мобильных приложений, будут оштрафованы за нарушение запрета, если законопроект станет законом.

Пока неясно, как государство будет обеспечивать соблюдение запрета. Законопроект направили на подпись губернатору Монтаны Грегу Джанфорте.

«Губернатор внимательно рассмотрит любой законопроект, который законодательный орган отправит ему на стол», — заявил представитель офиса губернатора Монтаны.

Чтобы сохранить возможность работы в США, компания работает над инициативой под названием Project Texas, в рамках которой создается отдельная организация для хранения данных американских пользователей в США на серверах, управляемых технологической компанией Oracle.