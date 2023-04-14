Умайра Тагиева в интервью «Минвалу»: Последняя экспедиция привезла неутешительные данные

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Последняя экспедиция по регионам Азербайджана Национального Гидрометцентра привезла неутешительные данные о том, что в среднем снежные запасы меньше по сравнению с прошлым годом на 30-40% из-за сильного повышения температурного столбика.

Об этом и о многом другом в обширном интервью Minval.az рассказала заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Умайра Тагиева.

— Мир бьет тревогу в связи с глобальным потеплением, значительным сокращением водных ресурсов и грозящим дефицитом питьевой воды. Все мыслящие люди задумываются о грядущем водном апокалипсисе, сокращают расходы воды, но поливальщики бакинских тротуаров с наступлением тепла, мне кажется, вечны, так как на них не действует никакая пропаганда экономии. Я все понимаю, kucelere su sepmishem и так далее, но все же в свете грядущего глобального безводья можно как-то бороться с этим явлением? Как внушить этим людям, что они льют на тротуар иссякающий источник человеческой жизни?

— Много лет дефицита воды как такового мы не ощущали, потому что благодаря грамотной политике главы государства были созданы водохранилища, управлялось водопользование и так далее. При всем этом запасы водных ресурсов в стране, по сравнению с нашими соседними государствами, примерно в два раза меньше, это факт. Что происходит в последние годы? Все говорят о глобальном изменении климата, и раньше мы об этом думали, как о чем-то абстрактном, люди принимали это даже с оптимизмом каким-то: ну, дескать, отлично, раз потеплеет, будет жарче, загорать будем лучше, на море будем раньше открывать пляжный сезон. Но никто не задумывался о последствиях повышения температурной шкалы, наблюдающейся повсеместно. Причем, это не только глобальные данные сетей наблюдения, это подтверждают и наши собственные результаты многолетних наблюдений, которые мы получаем из нашей Гидрометсети.

Для того, чтобы в прошлом температура поднялась на 0,5 градуса, требовался 35-40-летний отрезок времени. А сейчас каждое десятилетие теплее предыдущего на 0,4-0,5 градусов, и это чревато. Происходит изменение атмосферной циркуляции, увеличивается продолжительность волн жары, даже в тех европейских странах, которые никогда не отличались засушливым климатом. Помните, появлялась информация о пересыхании рек в Италии, во Франции были проблемы с водоснабжением, в связи с чем в этой стране внедрялись новые формы водорегуляции. С сокращением осадков продолжительность засухи увеличивается и с этим сталкиваются многие страны мира. Последние 2-3 года официально считаются маловодными, и, наконец-то, у людей появилась обеспокоенность в этой связи. Я никого не хочу пугать, но прогнозы отнюдь не оптимистичны. В рамках Конвенции по изменению климата существует научный орган IPCC – Межправительственная группа экспертов по изменению климата, которая разработала сценарии изменения климата, и они неутешительны. В них говорится, что изменение температуры уже несет необратимый характер, и с каждым годом температура будет расти, потому что выбросы парниковых газов растут, к сожалению, несмотря на то, что заключаются соглашения (Парижское соглашение, призывающее к ограничению роста температуры не более 1,5 градусов), и для этого нужно сделать очень много.

— Призвали к понижению температуры… Если честно мне, как обывателю, этот термин больше вызывает в памяти микроволновую печь, которой мы управляем или же газовую плиту. Реально понизить температуру и тем самым отодвинуть всемирную проблему глобального потепления климата?

— Речь идет о том, что можно замедлить процесс повышения температуры, уменьшая выбросы парниковых газов. Глобальная идея состоит в том, чтобы прийти к нулевым выбросам, что, конечно же, сейчас не представляется реальным, особенно на фоне энергетического кризиса, который охватил многие страны. Но это – одна сторона данной проблемы. Даже если с завтрашнего дня произойдет какое-то чудо и все развитые страны остановят выбросы парниковых газов в атмосферу, климат инертен, здесь работают законы физики. Запустили уже этот движок. Понимаете? И по инерции повышение температуры наблюдаться будет и в ближайшие десятилетия. Чем это грозит Азербайджану, и без того страдающему от уменьшения водных ресурсов?

Потребление воды увеличивается, запросы растут, но объемы воды уменьшаются с каждым днем. Во-первых, мы сильно зависим от трансграничных рек – Куры, Араза, Самура. Мы знаем, что и в соседних странах увеличилось водопользование, плюс еще и последствия изменения климата, увеличивается испаряемость, в том числе некоторые горные реки, питающие Куру и другие реки в летний период, вовсе высыхают, не доводя свои воды до центральных водных артерий. Ежегодно мы проводим экспедиции для того, чтобы оценивать запасы снега в горных районах, чтобы знать водность в период многоводия в стране, а именно в апреле, мае, июне, когда тают снега. Но если зимой было не так холодно, как должно быть?

Если в марте температура выше нормы в некоторые дни на 10 градусов, если зимой количество снежных и морозных дней уменьшается в горных районах? Кстати, потепление в Азербайджане больше всего себя показывает в горной зоне большого Кавказа, когда ниши реки питаются снежными запасами. Последняя экспедиция привезла неутешительные данные о том, что в среднем снежные запасы меньше по сравнению с прошлым годом на 30-40%, и все снега стремительно тают, потому что в марте было сильное повышение температуры.

Если мы говорим о том, что глобальная средняя температура будет расти, это означает, что зимы станут теплее. С одной стороны, температурный пояс будет повышаться. В некоторых странах есть разработка адаптационных мер к изменению климата, то есть мы должны приспосабливаться, и попытаться заставить играть в нашу пользу отрицательные стороны. Однозначно, воды будет мало, и ее нужно максимально беречь. Это должно быть делом не только государства, но и каждого гражданина. Государство не может стоять рядом с каждым гражданином, нерационально использующим воду — для полива улиц, не использующего метод капельного орошения для полива своего садового участка, или моющего ковры и машины питьевой водой.

В 2020 году согласно распоряжению главы государства была создана комиссия, регулирующая вопросы воды. И есть существенные плюсы. За эти три года мы проводим оценку благодаря координации действий, усилий всех организаций, связанных в водном секторе. Благодаря этой работе в этом году в Мингячевирском водохранилище набралось воды несколько больше, нежели это было в предыдущие 2-3 года. По сравнению с 2019 годом удалось накопить приблизительно на 20% больше. Первый положительный эффект, полученный нами благодаря деятельности этой комиссии.

Кроме того, по инициативе министерства экологии, ООО «Азерсу», управления Мелиорации, общественного объединения IDEA мы запустили акцию Bir damla. Эта акция — посыл для граждан страны: цените каждую каплю воды. К сожалению, у нашего населения это давно в сознании, а именно фраза, произносимая в том случае, если всего много и затрат практически никаких, произносят совершенно неактуальную сегодня фразу «Su qiymətinə» («По цене воды»). Это понятие должно быть искоренено напрочь, потому что цена воды дороже всего и скоро она будет невыносимо высока. Но речь идет не о ценности в денежном эквиваленте. Я говорю о воде как о достоянии. О воде, которая уходит, и потеря эта будет невосполнима для всего человечества. Есть страны, у которых водных ресурсов гораздо меньше, чем в Азербайджане, но у них активно практикуется капельное орошение, в сельском хозяйстве высаживаются те культуры, не требующие интенсивного полива. То есть страны эти пытаются адаптироваться к реалиям изменившегося и все еще продолжающего меняться климата. Я пришла в гидромет в 1990 году, и даже мы, специалисты не видели проблему изменения климата. Мы рассматривали термины «изменение климата», «глобальное потепление» разве что в качестве направлений исследований. Но посмотрите, что происходит последние 10 лет! И ни с чем не сравнить те последствия, с которыми сталкиваются страны.

Учащение опасных явлений происходит и у нас: при том, что в целом очень мало выпадает осадков, происходят тем не менее разливы рек, сходят сели. К этим обстоятельствам тоже надо адаптироваться. Мы должны уметь аккумулировать каждую каплю. И в этой связи существует очень много распоряжений правительства, направленных на создание новых водохранилищ. Сейчас разрабатываются планы, принимаются решения. И хоть все это очень своевременно и важно, от населения очень многое зависит. Например, минэкологии интенсивно работает в плане лесопосадок, наша цель высадить в том году около 3 млн деревьев, на сегодняшний день высажено уже около 1 млн. Мы сажаем на тех участках, где вблизи нет источника воды, там, где никогда деревья не росли. Кстати, в полупустынном климате Абшерона с растительностью всегда было скудно, и каждое дерево, которое прорастало в бедной абшеронской почве, было посажено человеком.

— И потому особенно обидно, когда вырубающие эти деревья, с таким трудом проросшие на Абшероне, совершенно не думают о том, что каждое дерево – это труд человеческий…

— По каждому факту вырубки мы обращаемся в правоохранительные органы, принимаются меры. Но понимание, милосердие должно быть в душе каждого человека, ни одна карательная мера не привьет воспитания, уважения и патриотизма, ведь именно любовь к своей земле, к природе, уважение к окружающим и есть главные проявление патриотизма. И потому я говорила и буду повторять, что гражданская позиция в отношении экологических проблем очень важна.

— Я много читала о цикличности климата, смотрела передачи на данную тему. Может быть, дело вовсе не в парниковых газах и так далее, а в вопросе цикличности? Во всяком случае, мне очень хочется успокоить себя известной библейской фразой о том, что «все проходит, пройдет и это»…

— Это на самом деле очень интересный вопрос, но я хочу, чтобы мы определились и поняли, что происходит на самом деле. Последнее 10-летие над проблемой изменения климата работают самые авторитетные ведущие климатологи 193 стран мира, авторы ряда научных статей и книг, то есть та самая группа экспертов, работающих под эгидой IPCC .

И, безусловно, цикличность климата существует, но только если речь идет о естественных колебаниях климата. Но многолетние наблюдения показывают, что на естественные колебания накладывается антропогенный фактор, выражающийся в увеличении выбросов в атмосферу углекислого газа. Строятся графики, прорабатываются модели, и все сценарии говорят о том, что данное повышение однозначно связано с влиянием человека на окружающую среду, и с увеличением в атмосфере количества парниковых газов, благодаря которым происходит рост глобальной температуры.

Тут два фактора, и наиболее ускоренный рост температуры не наблюдался на протяжении инструментальных многолетних: 100-летних, 200-летних наблюдений. И связано это с индустриализацией. Это связано с людьми. Сейчас тема изменения климата переросла из научной проблемы еще и в политическую, это одна из основных тем переговорных процессов, происходящих между мировыми лидерами, и все говорят о декорбанизации, о зеленой экономике. И, кстати, последние годы все программы социально-экономического развития, принятые в Азербайджане, ориентированы на развитие зеленой экономики. Это, конечно же, радует, и Азербайджан можно будет вскоре считать некоей уникальной моделью, потому что мы — нефтяная страна, но несмотря на это, мы развиваем альтернативную энергетику. В этом смысле Азербайджан будет передовой моделью.

— В Азербайджане компетентными структурами рассматривается вариант опреснения морской воды, планируется запуск пилотного проекта. Такая практика уже существует, опреснение происходит по принципу обратного осмоса, и те, кто уже применяет эту воду в качестве альтернативы, утверждают, что она ничем не отличается от привычной питьевой. Меня, с одной стороны, пугает тот факт, что использование водных ресурсов Каспийского моря приведет к еще большему обмелению, а с другой стороны, все же вода – источник жизни за счет своей уникальной таблицы минеральных веществ. Сохранится ли хоть часть этих минеральных веществ в опресненной морской воде?

— Существует много современных и революционных методов, технологий и фильтров. Сейчас в Азербайджане будет внедряться пилотный проект и это прекрасно, Каспий мы можем рассматривать теперь и в качестве альтернативного источника воды. Будет ли качество этой воды соответствовать стандартам питьевой или мы сможем использовать ее только как техническую, покажут время и результаты лабораторных исследований. Но в целом понятие технической воды или пресной чистой воды должно уже войти в нашу жизнь. И неправильно питьевой водой поливать газоны и мыть машины. Кстати, в рамках наших лесопосадок в поселке Мушфигабад используется система капельного орошения, и мы используем сточные канализационные очищенные воды, которой орошаем зеленые насаждения. Это должно стать для всех нормой.

Яна Мадатова