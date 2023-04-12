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Захарова утверждает, что российские военные вчера «приняли меры по деэскалации ситуации» на границе Азербайджана и Армении

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Представители ВС и Погранслужбы ФСБ России приняли меры по деэскалации ситуации у села Дыг. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в среду на брифинге.

«11 апреля на линии соприкосновения сторон произошел вооруженный инцидент. Есть погибшие и раненые», — сказала Захарова.

По ее словам, находившиеся в данном районе представители ВС и Погранслужбы ФСБ России «незамедлительно вступили в контакт с ответственными лицами Армении и Азербайджана и приняли меры по деэскалации».

Российский дипломат отметила, что случившиеся еще раз подтверждает необходимость неукоснительного соблюдения комплекса трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении.

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