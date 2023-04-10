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СМИ: Параллельный импорт в Россию привел к нехватке складов в СНГ

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Параллельный импорт в Россию привел к нехватке складов в СНГ, пишет газета «Коммерсант».

В публикации отмечается, что спрос на складские площади в Беларуси, Казахстане, Кыргызстане вырос вдвое.

В NF Group указали, что компаниям из России требуется около 400 тыс. кв. м для хранения в странах постсоветского пространства из-за значительного объема параллельного импорта.

В Казахстане, Грузии, Армении, Кыргызстане и Таджикистане свободные площади почти отсутствуют, в Беларуси составляют не более 2,8% из 1,6 млн кв. м на готовых объектах, в Узбекистане — 4,5% от 207 тыс. кв. м.

Подчеркивается, что нехватка складов осложняется рост объемов параллельного импорта.

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