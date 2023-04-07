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Гарибашвили: Азербайджан очень сильный стратегический и торговый партнер Грузии

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Азербайджан не только наш друг и сосед, но и очень сильный стратегический, торговый партнер. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на брифинге, проведенном совместно с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Как отметил Ираклий Гарибашвили, на протяжении многих лет Грузия вместе с Азербайджаном осуществила проекты исторической важности.

«Для меня большая честь находиться в этом очень красивом месте. Я хотел бы прежде всего поблагодарить нашего друга, президента Азербайджана, господина Ильхама Алиева за то, что он принял меня. Вы отметили, что находились в Грузии несколько месяцев назад, тогда мы начали внедрять новую традицию, когда мы посещаем не только столицу, но и регионы, думаю, это очень хорошая инициатива, хорошая традиция, и мы продолжаем эту традицию сегодня, находясь в этом регионе.

Хочу еще раз отметить, насколько важна для нас, грузин, дружба, братство с вами, с Азербайджаном, с азербайджанским народом, у нас многовековая дружба. У нас очень прочное партнерство, Азербайджан не только наш друг и сосед, но и очень сильный стратегический, торговый партнер. На протяжении многих лет мы осуществляли вместе с вами проекты исторической важности, которые еще больше связали наши народы, сделали их еще более взаимозависимыми, что будет длиться веками.

Мы неоднократно упоминали проекты исторической важности, которые уже реализованы и успешно работают. Как вы знаете, Грузия является очень надежным транзитным партнером для осуществления этих важных проектов. Как отметил господин президент, мы работаем, не останавливаемся, работаем над новыми инициативами, такими, как Черноморский электрокабель, чтобы развивать т.н «зеленый коридор». Грузия и Азербайджан имеют большой потенциал для снабжения Европы зеленой, возобновляемой энергией, что очень важно, это перспективно, это будущее. В этом направлении, конечно, обе страны должны больше инвестировать, и мы говорили именно об этих вопросах», — цитирует Гарибашвили Общественный телеканал Грузии.

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