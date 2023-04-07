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Алиев — Гарибашвили: Я побывал в Мцхетском районе, сегодня вы в Габале

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Наши встречи носят регулярный характер. Шесть месяцев назад мы были вашими гостями в Грузии, а сегодня вы находитесь в Азербайджане.

Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев 7 апреля в заявлении для прессы после встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили один на один.

«Находясь в Грузии, я побывал в Мцхетском районе. Сегодня вы находитесь в Габале. Считаю, что это очень хорошая традиция, потому что таким образом мы знакомимся с интересными историческими местами как Грузии, так и Азербайджана, и это еще больше укрепляет нашу дружбу», — отметил глава государства.

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