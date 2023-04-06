Центральная Азия остаётся одним из самых важных и перспективных направлений внешней политики Азербайджана. Визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Таджикистан продемонстрировал это еще раз. Азербайджан активно взаимодействует со странами региона и на двусторонней основе, и на различных двусторонних площадках, включая СНГ, Организацию Тюркских государств и Организацию Исламского Сотрудничества.

2022-2023 годы ознаменовались весьма активным «обменом визитами». Ильхам Алиев посетил Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, президенты этих стран — Касым-Жомарт Токаев, Шавкат Мирзиеев, Садыр Жапаров — побывали с визитами в Азербайджане. Подписаны важные межгосударственные документы, реализуются масштабные проекты.

У Баку и Душанбе тоже весьма насыщенная двухсторонняя повестка дня. Она включает в себя и политическое, и экономическое, и военное сотрудничество. Курсанты из Таджикистана учатся в военных вузах Баку, на улицах Душанбе можно увидеть памятники работы азербайджанских скульпторов, в Таджикистане проходили Дни культуры Азербайджана, в Азербайджане — Дни культуры Таджикистана и недели таджикского кино. Уже накануне визита в Душанбе состоялся бизнес-форум. Теперь же идут переговоры на высшем уровне. И еще в начале встречи президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркнул, что «отношения между нашими странами имеют хорошую историю и, уверен, очень хорошее будущее. Мы сотрудничаем по многим направлениям и на международных площадках, в рамках международных структур, и, конечно, в двустороннем формате. Есть очень хорошие перспективы для углубления сотрудничества, в том числе в торгово-экономической сфере, в сфере промышленной кооперации, в транспортной сфере».

Но, возможно, главное — за кадром. Цифры товарооборота между Таджикистаном и Азербайджаном пока что не так высоки. В 2022 году объем товарооборота Азербайджана с Таджикистаном составил 5,95 миллиона USD. Однако эксперты не без оснований полагают: в ближайшее время эти цифры заметно вырастут. Своё слово в отношениях Азербайджана с государствами Центральной Азии скажет Средний, или Срединный, коридор — исторический «наследник» Великого Шелкового пути.

Более того, свою роль играет и местная специфика. Таджикистан уникален по богатству своих подземных кладовых, страна обладает огромными ресурсами гидроэнергетики. Но в советские годы таджикские богатства предпочитали «держать на потом». И вот это «потом» так и не наступило — СССР распался. В Душанбе сохраняли и сохраняют традиционные связи с Россией. Но уже достраивать заложенную в советские годы Рогунскую ГЭС пришлось на кредит Всемирного банка с приглашением швейцарской компании. Наконец, по интересам Таджикистана сильно ударили наложенные на РФ санкции и другие последствия украинской войны. В Таджикистане сформировалась так называемая «гастарбайтерская экономика», многие граждане страны отправлялись на заработки в Россию, но теперь проблемы возникают и с заработками, и с переводом денег на родину.

На этом фоне экономическое сотрудничество с Азербайджаном превращается для Таджикистана в реальную альтернативу российскому вектору — если не в геополитический «спасательный круг». Баку не просто предлагает инвестиции и поле для сотрудничества. Азербайджанские инвестиции не идут в одном флаконе с участием в весьма сомнительных и рискованных геополитических проектах. И самое главное, наша страна с учётом перспектив транскаспийского пути становится для Центральной Азии окном во внешний мир и реальной альтернативой прежней «завязанной» исключительно на Россию экономики, а в общем-то и политики.

Более того, в случае с Душанбе есть и еще одна сторона вопроса. Таджикистан — единственная нетюркоязычная страна Центральной Азии. Таджикский язык очень близок к фарси, и в первые годы после распада СССР Иран активно действовал в Таджикистане, Тегеран брался за осуществление самых разных проектов, от строительства флагштока в центре Душанбе до тоннелей в горах. Но обеспечить должный уровень инвестиций и сыграть роль реальной альтернативы Иран не сумел.

У Тегерана банально не было технологий, в которых так нуждался Таджикистан, и санкции не давали возможности привлечь «третьих» партнёров. И самое главное, у Тегерана не было денег. Средства на спонсирование «Хезболлах», йеменских хуситов и «Хусейниюн» в Азербайджане находились, на открытие консульства в Гафане тоже, а вот на инвестиции в Таджикистан — уже нет. И если сегодня в Душанбе крепят отношения с Баку — это верный признак, что Азербайджан становится реальной альтернативой еще и Ирану на таджикском поле. Наша страна аккуратно «уводит» Таджикистан из иранской сферы интересов. Причем делает это при помощи мягкой силы. Президент Азербайджана Ильхам Алиев вновь демонстрирует мастер-класс игры на чужом поле. А еще — умение превращать кризис из проблемы в возможность, и эту возможность не намерены упускать ни в Баку, ни в Душанбе.

Нурани, обозреватель