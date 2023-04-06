В Сальянском районе произошло самоубийство. Инцидент произошел в селе Гызылагадж, уточняет АПА.
Известно, что учащийся 8 класса Джавадзаде Миралам Ниямеддин оглу повесился в отчем доме.
В Сальянском районе произошло самоубийство. Инцидент произошел в селе Гызылагадж, уточняет АПА.
Известно, что учащийся 8 класса Джавадзаде Миралам Ниямеддин оглу повесился в отчем доме.
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