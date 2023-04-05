Криминальный олигарх Рубен Варданян, обещавший до последнего сражаться за Карабах, покинул его. Об этом сообщил блогер Роман Багдасарян.

Варданян собрал карабахцев и сказал собравшимся, что у него якобы смертельные проблемы со здоровьем и он должен покинуть Карабах, сообщил Багдасарян.

«На следующий день после прощального вечера Варданян покинул Карабах. Это тот самый Рубен Варданян, который в последние месяцы постоянно повторял, что готов даже умереть за Карабах. И очевидно, что причины отъезда Варданяна из-за проблем со здоровьем — всего лишь маленькая уловка. Он должен был попытаться как-то оправдаться», — написал блогер в своем «Фейсбуке».