Украина должна освободить как можно больше своей территории, чтобы создать условия для переговоров. Об этом в интервью «Радио Свобода» заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«То, чего мы бы хотели, — это видеть Украину, которая способна освободить больше земли, отбросить солдат президента Путина, и тогда это может создать условия для каких-то переговоров.

Опять же, Украина сама решает, какие условия для переговоров приемлемы, какой приемлемый результат. Но мы знаем: то, что происходит за столом переговоров, неразрывно связано с силой на поле боя», — заявил он.