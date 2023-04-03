Для того, чтобы Украина стала членом альянса, ей нужно победить в войне, которую развязала против нее Россия. Об этом генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг заявил 3 апреля на пресс-конференции в Брюсселе, которую транслировало издание Yle.

По его словам, позиция НАТО остается неизменной – Украина станет членом альянса. Но в данный момент важнее, чтоб была восстановлена ее территориальная целостность.

«Мы все должны понимать, что основной акцент сейчас делается на то, чтобы Украина победила как суверенное независимое государство в Европе. Без победы Украины как независимого государств весь вопрос о членстве не будет иметь значения. Поэтому первый шаг в направлении любых отношений между Украиной и НАТО – это гарантировать, что Украина победит», – сказал Столтенберг.