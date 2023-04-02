Саудовская Аравия добровольно снизит добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки с мая по конец текущего года, сообщает госагентство королевства SPA.

«Представитель министерства энергетики заявил, что королевство Саудовская Аравия осуществит добровольное сокращение добычи на 500 тысяч баррелей в сутки с мая до конца 2023 года в координации с некоторыми другими странами ОПЕК и странами, не входящими в ОПЕК, участвующими в декларации о сделке ОПЕК+», — сказано в сообщении.

Представитель министерства также отметил, что соответствующее решение является предупредительной мерой, которая направлена на поддержание стабильности рынка нефти.