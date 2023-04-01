Соединенные Штаты не будут поставлять Украине ракеты большой дальности ATACMS, но рассматривают другие варианты, чтобы предоставить ВСУ больше возможностей на поле боя, заявил в интервью глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли изданию Defense One.

«Радиус действия ATACMS больше, но есть другие системы, которые могут обеспечить ту же дальнобойность», — отметил генерал.

Милли уточнил, что есть беспилотные летательные аппараты с аналогичными возможностями, и что «британцы обладают рядом систем».

«Таким образом есть несколько других вещей, с помощью которых мы могли бы предоставить украинским военным некоторое преимущество», — добавил Милли.