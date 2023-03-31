31 марта Азербайджан отмечает трагическую дату своей истории — очередную, уже 105-ю, годовщину «мартовской резни» 1918 года, геноцида азербайджанцев, устроенного дашнаками и большевиками.

Строго говоря, рамки тех событий не замыкались ни 31 марта, ни городом Баку. Геноцид азербайджанцев 1918 года — это и рейды Андраника Озаняна в Зангезуре, и кровавые расправы Амазаспа над жителями Губы (именно там, на месте массовых захоронений, обнаруженных уже в девяностые, сегодня установлен монумент жертвам геноцида), и сожженная вместе с людьми мечеть в Шемахе… Сегодня мы уже можем изучать свою историю без купюр. В открытом доступе, а не только в «спецхранах» библиотек, находятся архивные документы, рассказывающие о том, как дашнаки и большевики попытались разоружить офицеров-азербайджанцев, отправлявшихся на похороны сына Гаджи Зейналабдина Тагиева, как вспыхнули в Баку волнения, как вооружённые до зубов армянские боевики устроили расправу над мирным населением Баку…

Открыты и документы, которые засвидетельствовали участие, точнее, соучастие в этих преступлениях большевиков. И это не только «молчаливая поддержка», но и чрезвычайные полномочия, предоставленные Степану Шаумяну. А еще корабли Волжско-Каспийской флотилии, с которых стреляли по мусульманским кварталам Баку, аэропланы, с которых сбрасывали на эти кварталы бомбы…По самым приблизительным подсчётам, в Баку тогда было убито не менее 12 тысяч человек. Как отмечал британский исследователь Питер Хипкорк, «бои продолжились до тех пор, пока практически все мусульманское население не было изгнано из города или вырезано»,

И понятно, что эта была не только и не столько борьба за власть как таковая. Мартовская резня представляла собой планомерную «этническую чистку» с вполне читаемым территориальным «подтекстом». Об этом опять-таки задумываются далеко не все, но к 1918 году привычная нам сегодня политическая география Южного Кавказа еще не сложилась. До, подберем нейтрально-вежливый термин, присоединения этих земель к России заметного армянского присутствия здесь не было. Николай I начал создавать «Армянскую область», переселяя армян из Персии и Османской Империи на земли Эриванского ханства, только в 1828 году, после подписания Туркманчайского договора. Иреван, нынешнюю столицу, Армении еще предстояло заполучить на переговорах в мае 1918 года. А пока…Пока в дашнакских кругах открыто планировали присоединить Баку с его удобной бухтой и нефтяными месторождениями… к Армении. Тем более что здесь имелось и заметное армянское присутствие — благодаря созданному царскими властями «режиму наибольшего благоприпятствования». И теперь городу предназначалась, в переводе на современный язык, судьба этакого «каспийского Калининграда» или «Севастополя» с армянским акцентом. Правда, для решения этой задачи требовалась самая малость — убрать с арены азербайджанскую общину Баку.

Свои расчёты были и у большевиков. Дашнаков здесь считали своими союзниками, относительно многих «верных ленинцев», включая того же Шаумяна, трудно было сказать наверняка, большевики они или все еще дашнаки, а дашнакские отряды переходили в состав Красной Армии чаще всего даже без переформирования, со своими командирами. Устраивал ли Ленина, которому «взять Баку было крайне, крайне необходимо», армянский Баку или же городу предстояло стать скорее «русским», тем более что здесь было предостаточно и работавших на нефтепромыслах выходцев из России, сказать трудно. Но в том, что и в Москве, куда в марте того же 1918 года перебиралось советское правительство, не желали отдавать Баку с его нефтяными полями и удобной бухтой «мусаватистам», сомнений тоже не было.

Сегодня уже понятно, что эти планы так и не удалось осуществить. 15 сентября того же 1918 года части Национальной армии Азербайджана и турецкой Кавказской исламской армии под командованием Нуру-Паши изгнали из Баку дашнаков и большевиков. Азербайджан обрёл свою нынешнюю столицу.

Но, к сожалению, это еще не означает, что планы 1918 года сняты с повестки дня. Где опять на первый план выдвигают, конечно, любимый форпост Кремля, но истинные заказчики и спонсоры по-прежнему в Москве. И по-прежнему «взять Баку им крайне, крайне необходимо». И доказательства здесь — не только Чёрный Январь 1990 года, когда самое горячее участие в карательной операции Кремля приняла Краснознаменная Каспийская флотилия — прямая наследница Волжско-Каспийской флотилии, стрелявшей по мусульманским кварталам Баку 72 годами ранее.

Ханкендинские сепаратисты по ереванской «отмашке» регулярно обещали «поднять флаг Арцаха» в Баку, и последний раз такие обещания были озвучены в сентябре 2020 года, как раз в те дни, когда в аэропорту «Звартноц» приземлялись российские транспортные самолеты с оружием для будущей войны. В Ереване планировали удары по «нефтяному кластеру в Баку» и даже отрабатывали нечто подобное на учениях. И все это — под аккомпанемент «планов», что в случае новой войны под контролем миротворцев в баку будут возвращать «армянских беженцев». А сами эти «беженцы» заявляли, что вернутся в Баку, когда «там не будет ни одного азербайджанца».

Только авторы этих планов не учли, что Азербайджан уже другой. Что это состоявшееся государство с сильной армией. Той самой армией, которая вышибла «Железным кулаком» оккупантов из столицы Карабаха — города Шуша. Сегодня наша страна уверенно берет под контроль горные грунтовки по соседству с Лачинской дорогой. А накануне годовщины мартовской резни поднимает в воздух военную авиацию. Как оказалось, Азербайджан — не та страна, чьи границы можно безнаказанно перекраивать и по чьим городам можно стрелять ракетами.

И если в Армении этого не усвоили, ответственность за последствия ляжет на Ереван и его покровителей. Которым надо понять, что на карте не 1920 и не 1923, а 2023 год.

Нурани, обозреватель