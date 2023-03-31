Произошедшее на днях на въезде со стороны Армении в Лачинский район Азербайджана, на участке Тех/Дыг-Забух, ожидалось давно. К 1 апреля, к которой армянская сторона, согласно достигнутым договорённостям, должна была завершить строительство своего участка альтернативной дороги из Гёруса в азербайджанский Карабах.

Напомним, что согласно пункту 6 Трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, по согласованию сторон в последующие три года должен был быть определен план строительства нового маршрута движения по Лачинскому коридору, обеспечивающий связь между Карабахом и Арменией, после чего армянская сторона должна была вернуть Азербайджану также город Лачин и сёла Забух и Сус, через которые, собственно, и пролегала в годы оккупации прежняя дорога.

К августу прошлого года, когда азербайджанская сторона уже закончила строительство своего участка дороги и своей половины пограничного моста через реку Хакари, Армения, как мы и предполагали, даже не начинала думать об этом, полагаясь, очевидно, на какое-то чудо.

Но чудес, как известно, не бывает, или же бывают они только в армянских снах. Не знаем, что они там видели в своих снах, но к августу прошлого года, когда Еревану напомнили о необходимости освобождения в срок трех вышеназванных населенных пунктов, там восприняли данное напоминание чуть ли не как «личное оскорбление». В армянской диаспоре и сообществе купленных соцмедийных «рупоров» немедленно поднялся вселенский вой, впрочем, заведомо бесперспективный и бессмысленный, после чего армянская сторона, протрезвев, пришла к пониманию, что освобождать всё же придется. И максимум, на что ей можно в данной ситуации рассчитывать, это на какую-то разумную (но не сверхнаглую) отсрочку. Которая и была в очередной раз великодушно предоставлена руководством Азербайджана.

Более того, учитывая, что свой участок новой дороги Армения к тому времени даже не начала строить, к Азербайджану обратились с еще одной просьбой — не только разрешить им продолжать какое-то время пользоваться старым въездом в Лачинский район со стороны села Тех/Дыг, но и прогрунтовать эту дорогу с точки въезда на территорию Азербайджана до места соединения двух веток новой дороги. А это добрых несколько километров на юг (если ехать из Армении, а не обратно) вдоль границы и приграничной реки Хакари.

Азербайджан согласился даже на это — провел для армян по своей территории грунтовую дорогу, соединив ею два въезда — старый в районе Забуха и новый к югу от него. При этом был установлен очередной дедлайн — к 1 апреля 2023 года строительство тех несчастных нескольких километров новой дороги из села Корнидзор до пограничного моста и армянской половины этого моста должно быть завершено.

Надо было быть крайне недальновидным, чтобы уже тогда не понимать, что в Азербайджане начнут считать месяцы, а затем и дни, и часы до наступления этого дедлайна, и никаких поблажек не будет: успеет Армения достроить дорогу и свою половину моста или не успеет — въезд со стороны Забуха (то есть, старый въезд) будет закрыт вместе с движением по той самой временной грунтовке вдоль приграничной реки.

Поэтому произошедшее в среду было ожидаемым. Подразделения ВС Азербайджана, терпеливо ожидавшие приближение дедлайна, выдвинулись к старому въезду и приготовились к установлению контроля над ним, одновременно взяв под контроль высоты вдоль всей полосы между старым и новым въездами. А по ту сторону, как пояснил в четверг премьер-министр Армении Никол Пашинян, будут стоять армянские пограничники.

И всё же, стоит отметить, почему армянская сторона не спешила с завершением строительства своего участка дороги. В этой стране чувствуют, что как только два участка (армянский и азербайджанский) новой дороги соединятся, а мост примет завершенный вид, уже ничто не помешает поставить сразу после этого моста на азербайджанской стороне КПП. Да, мы помним, как Армения официально отвергла предложение Баку о начале установки контрольно-пропускных пунктов, но это дело добровольное — не хочешь, не ставь, но мы от своего права не отказываемся, и КПП мы поставим в одностороннем порядке.

В этом и заключался смысл задержки. Теплилась надежда на очередной авось — авось случится чудо.

Соседи, во-первых, старый въезд будет закрыт в срок, то есть, к дедлайну. Закончили вы строить, не закончили — никого это волнует. Останетесь без всякого сообщения. Во-вторых, искусственной задержкой сдачи дороги в эксплуатацию вы оттянете не установку КПП, а открытие движения как такового. Поэтому, вариантов нет. Хотите вновь попасть к родственникам в Ханкенди — завершайте строительство, проезжайте через КПП и пользуйтесь новой дорогой на здоровье. А въезд с участка Дыг/Тех-Забух, как говорится, уже «всё».

И еще: бессмысленно прокладывать грунтовки в объезд места проведения экоакции. Хоть 5, хоть 10, хоть 50 грунтовок проведете, все эти дороги ведут… нет, не в Рим, а к КПП, на котором будет действовать Конституция Азербайджана.

Зухраб Дадашов