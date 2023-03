30 марта стало известно о задержании американского журналиста Эвана Гершковича. Корреспондент газеты Wall Street Journal работал в Екатеринбурге, там его задержали сотрудники ФСБ. В отношении Эвана возбудили уголовное дело о «шпионаже», сообщает издание «Фонтанка».

Эван Гершкович занимался освещением происходящего в России, в Украине и других странах постсоветского пространства. Его родители были выходцами из Советского Союза.

Последний год — с января 2022 — Эван Гершкович работает в газете Wall Street Journal, пишет истории о военном конфликте России и Украины и деятельности ЧВК «Вагнер». Среди этих текстов, например, материал о пацифистском движении в России или текст о том, как Владимир Путин руководит «спецоперацией». Кроме WSJ, он работал в Agence France-Presse (AFP) и три года — в The Moscow Times (сайт их русской службы заблокировали в апреле 2022-го). Тексты Гершковича выходили в ведущих мировых изданиях, например The New York Times и The Economist.

Журналисты начали писать о задержании Эвана Гершковича утром 30 марта. Он не выходил на связь с газетой WSJ, в редакции забеспокоились. Позднее стало известно об обвинении в шпионаже.

СМИ со ссылкой на источники пишут, что журналист посещал Нижний Тагил и подозрения в шпионаже могут быть связаны с деятельностью Уралвагонзавода. В пресс-службе УВЗ воздержались от комментариев. У Эвана Гершковича в России есть аккредитация от Министерства иностранных дел. Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что, по мнению ведомства, работа Гершковича на Урале не была связана с журналисткой деятельностью.

«То, чем занимался в Екатеринбурге сотрудник американского издания The Wall Street Journal, не имеет отношения к журналистике», — написала Мария Захарова в Telegram.

«К сожалению, это не первый случай, когда статус «иностранного корреспондента», журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в нашей стране для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой. Уже не первого известного западника «хватают за руку». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что американского журналиста «задержали с поличным», — пишет издание.

По словам уральского пиарщика Ярослава Ширшкова, в Екатеринбурге Гершкович занимался материалом об отношении уральцев к ЧВК «Вагнер». Евгений Пригожин уже заявил, что ничего не знает о задержании журналиста.

В газете WSJ выразили обеспокоенность задержанием своего корреспондента. В издании отрицают обвинения в шпионаже: » Храбрые журналисты, продолжающие вести работу из России, делают это с невероятным личным риском».

«Эван — абсолютный профессионал», — пишет Скотт Роуз, продюсер новостей издания «Блумберг», проработавший в России 15 лет.

«Мой друг и невероятно профессиональный журналист Эван Гершкович арестован ФСБ по абсолютно надуманному обвинению в шпионаже. Журналистика не является преступлением. Эван должен быть немедленно освобожден», — пишет Петр Сауэр, репортер издания The Guardian.