Взаимовыгодное сотрудничество между Азербайджаном и Израилем расширится после исторического визита главы МИД Джейхуна Байрамова в Тель-Авив для открытия посольства.

Об этом глава пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде написал в Twitter.

«Азербайджано-израильские отношения и взаимовыгодное сотрудничество еще больше расширятся после этого исторического визита. Да здравствует более крепкое и процветающее азербайджано-израильское партнерство!», — отметил он.

Azerbaijan-Israel relations and mutually beneficial cooperation will further expand after this historic visit.

Long live stronger and prosperous Azerbaijan-Israel partnership!🇦🇿🇮🇱 https://t.co/RNQmjz8UyM

— Aykhan Hajizada (@Aykhanh) March 29, 2023