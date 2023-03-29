Власти Сербии отправили в Украину электроэнергетическое оборудование в качестве гуманитарной помощи. Об этом информирует пресс-служба сербского правительства.

По словам премьер-министра республики Аны Брнабич, в Украину отправили 19 различных электронных устройств и частей электрической инфраструктуры.

Она подчеркнула, что правительство Сербии продолжит сотрудничество с электроэнергетическими компаниями в целях подготовки качественного электроэнергетического оборудования в Украину в будущем.