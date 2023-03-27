Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал вручение экс-президенту страны Михаилу Саакашвили норвежской премии имени Сьюра Линдебрекке за достижения в области демократии и прав человека издевательством и оскорблением грузинского народа. Он также сравнил Саакашвили с норвежским террористом Андерсом Брейвиком, жертвами которого стали более 70 человек.

«Представьте, какое это издевательство над нашим народом и оскорбление, когда известный во всем мире авторитарный бывший правитель, почти диктатор Саакашвили, который был создателем угнетающей и убивающей системы, награжден за достижения в области прав человека. Это насмешка над нашим народом и, конечно, ничего не значит. Это почти то же самое, хоть не хочется вспоминать тот тяжелый случай, но раз из норвежской организации такое отношение. Вы помните, в Норвегии Брейвик убил много людей. Это примерно то же самое, как если бы если бы какая-то страна дала Брейвику [такую награду]», — сказал в понедельник Гарибашвили журналистам.

На уточняющий вопрос журналиста, сравнивает ли премьер-министр Саакашвили с Брейвиком, он ответил: «Для меня это одно и то же». По словам Гарибашвили, экс-президент Грузии «убил сотни молодых людей».