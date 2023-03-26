Президент РФ Владимир Путин считает западные страны «зачинщиками и подстрекателями» конфликта на Украине. Такое мнение он высказал в эфире канала «Россия-1» в программе «Москва.

«Вооруженный конституционный переворот — с этого все началось. Мы вынуждены были защитить население Крыма, так ли иначе в конечном итоге поддержали Донбасс. Они делают вид, что они тут не при чем. Это они зачинщики этого конфликта и подстрекатели. А сегодня вот еще миллионы боеприпасов передают, технику и так далее», — сказал президент, отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина.

Глава государства подчеркнул, что говорил об этом неоднократно. Он добавил, что бывшее руководство Украины тоже можно упрекнуть в каких-то ошибках. «Но это их внутреннее дело — самой Украины. Но совершить госпереворот, причем кровавый — это совсем другая история. Запад их поддержал — это очевидно, очевидная вещь», — сказал президент.

По мнению Путина, Запад переходит все красные и даже бордовые линии, поставляя оружие киевскому режиму.