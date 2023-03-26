По состоянию на утро 26 марта Черном море дислоцируются два носителя крылатых ракет «Калибр». Их общий залп — до 8 ракет. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-центр командования Военно-морских сил ВСУ. По данным ведомства, всего на боевом дежурстве врага в черноморской акватории находятся 10 кораблей.

«В Азовском море — 2 вражеских корабля, в Средиземном море — до 7 вражеских кораблей, из них 3 носителя крылатых ракет «Калибр», общий залп до 20 ракет», — говорится в сообщении.

Обновлено 13:05 Позже Оперативное командование «ЮГ» уточнило, что в Черном море группировки врага резко увеличились до 12 кораблей: среди них — два подводных ракетоносителя, снаряженные до 8 ракетами типа «Калибр».

Там отметили, угроза нанесения ракетных ударов по Украине остается высокой: «Минная обстановка как на суше деоккупированных территорий, так и в прибрежной акватории Черного моря также чрезвычайно угрожающая», — говорится в сообщении», — говорится в сообщении.

Украинцев предупредили об угрозе удара с Черного моря

Напомним, что накануне глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк предупредила украинцев о потенциальной угрозе ракетного удара войск РФ с Черного моря.

Она уточнила, что по состоянию на 25 марта в акватории находятся два ракетоносителя, которые способны запустить по территории Украины «Калибры». Они полностью заряжены. Несмотря на предположение о том, что армия РФ, вероятно, будет экономить свои ракеты, вероятность их запуска — существенна, говорит Гуменюк.

Отметим, что в последний раз оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине 9 марта. Тогда Силам противовоздушной обороны Украины удалось уничтожить 34 из 48 выпущенных россиянами крылатых ракет Х-101/Х-555, «Калибр».