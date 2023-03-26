На фоне заявления Галанта и признаков раскола в «Ликуде» глава правительства Биньямин Нетаниягу назначил на 15:00 заседание с участием глав коалиционных фракций, сообщает «Ньюсру Израиль».

Напомним, накануне министр обороны Йоав Галант выступил с заявлением, в котором призвал правительство временно приостановить продвижение юридической реформы.

Галант подчеркнул, что не может участвовать в продвижении реформы, поскольку раскол в израильском обществе проникает в армию и несет непосредственную угрозу государству.

Заявление Галанта вызвало острую полемику внутри партии «Ликуд» и в правительственной коалиции. Не менее трех депутатов – Юлий Эдельштейн, Давид Битан и Ави Дихтер – заявили о поддержке инициативы главы оборонного ведомства.

Однако уже на следующее утро в СМИ появились сообщения о том, что, по словам приближенных Дихтера, после длительных бесед с канцеляриями главы правительства и министра юстиции, Ави Дихтер принял решение голосовать за законопроекты в рамках юридической реформы. Также появились сообщения о том, что Нетаниягу может отправить Галанта в отставку, а пост министра обороны предложить Дихтеру.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу во время выступления Галанта находился с официальным визитом в Лондоне. Нетаниягу вернулся из Лондона в Израиль рано утром в воскресенье, однако до сих пор никак не прокомментировал заявления министра обороны. Заседание правительства сегодня не планируется