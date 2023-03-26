В иранском городе Ахвазе произошел мощный взрыв на территории газовой компании Butan. В результате инцидента погибли по меньшей мере два человека.

Об этом сообщает Telegram-канал Azad İran со ссылкой на представителя Общества Красного Полумесяца провинции Хузестан Амира Аббаса Наджафи.

Точное количество пострадавших не разглашается. Согласно информации, с целью оказания помощи раненым на место происшествия были направлены четыре оперативные группы.

Причина инцидента пока неизвестна.