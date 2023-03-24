Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на слушаниях в парламенте страны заявил, что целью возвращения в страну экс-президента Грузии Михаила Саакашвили была организация революции, кровопролития и насильственного свержения правительства.

Он сказал, что, хотя целью возвращения бывшего президента в страну было подготовить в Грузии почву для войны, план провалился, внутренние и внешние враги Грузии потерпели поражение.

Ираклий Гарибашвили добавил, что Михаил Саакашвили прибыл в страну накануне российско-украинской войны с целью осуществления своих планов, о чем свидетельствуют заявления украинских властей.