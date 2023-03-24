С организацией телефонного разговора Зеленского и Си Цзиньпина возникли сложности из-за позиции Китая. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

«В планах (разговор) есть. Организационно занимается и Офис президента, и МИД – и Ермак, и Кулеба. Инициативно мы предлагаем, потому что кроме президента Зеленского сегодня пояснить последствия неправильной финализации войны практически некому, ведь президент довольно четко расставляет все акценты и среди наших партнеров, и в том числе, среди нейтральных стран», — отметил он.

Подоляк добавил, что сложности в организации звонка заключаются в том, что у Китая на данный момент нет четкой позиции по степени своего участия в урегулировании войны между Украиной и РФ.

«Это достаточно сложно. Есть вопрос того, что Китай еще не нашел своего нового политического места. То есть, хочет ли он на себя взять вопрос урегулирования между Россией и Украиной или, все-таки, он будет осторожно стоять в стороне. Как я понимаю, Китай еще для себя этого не выяснил», — добавил он.