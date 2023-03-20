США санкционируют еще один пакет военной помощи Украине на сумму $350 млн. Об этом рассказал госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Этот пакет военной помощи включает в себя дополнительные боеприпасы для предоставленных США HIMARS и гаубиц, которые Украина использует для самообороны, а также боеприпасы для боевых машин пехоты Bradley, ракеты HARM, противотанковые средства, речные катера и другую технику», — говорится в заявлении Блинкена.

«Мы приветствуем более 50 стран, которые объединились ради поддержки Украины в ее защите суверенитета и территориальной целостности», — добавил он.

Как утверждает Блинкен, только Россия может положить конец боевым действиям на Украине. «Пока Россия этого не сделает, мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется», — утверждает глава госдепартамента.

Нынешний пакет американского вооружения Киеву стал 34-м с августа 2021 года. С момента начала российского вторжения США предоставили Украине помощь на сумму около $30 млрд.