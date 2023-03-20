У Украины будет только одна попытка контрнаступления, заявил президент Чехии Петр Павел в интервью Rzeczpospolita.

По его словам, для новых крупных операций украинской армии на фронте у Запада может не хватить ресурсов

«Многие страны, многие политики ожидают в этом году определенного прогресса. Я считаю, что у Украины будет только одна попытка начать большое контрнаступление. Поэтому, если они решат начать его и он терпит неудачу, получить средства на следующий будет крайне сложно», — заявил он.