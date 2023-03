Ситуация вокруг визита в Армению экс-генсека НАТО Андерса Фога Расмуссена становится все более скандальной. Пока армянские западники бросают чепчики в воздух от того, что наговорил в Ереване бывший глава НАТО, а ныне — владелец консалтинговой фирмы, пикантные подробности его миссии раскрывает армянская журналистка и блоггер Элисон Тахмизиан Маас — выпускница Школы международных отношений Эллиотта при Университете Джорджа Вашингтона, которая успела поработать в таких крупных международных изданиях, как Agence France-Press, NPR и Asia Times. Госпожа Тахмизиан на фоне всеобщей эйфории включает «холодный душ» и пишет в своём Twitter: «Если вы подумали, что Андерс Фог Расмуссен находится в Армении из альтруизма или от имени НАТО в каком-либо качестве… За это ему платит правительство Армении». И размещает соответствующие «заскриненные» доказательства с чётким указанием суммы — от 150 до 400 тысяч евро за заказ.

In case you thought Anders Fogh Rasmussen was in Armenia out of altruism, or on behalf of NATO in any capacity…

The Armenian government is paying him for this.

https://t.co/SniX0ssq2P pic.twitter.com/7RYjVKijVE

— Alison Tahmizian Meuse (@AliTahmizian) March 16, 2023