Ситуация вокруг визита в Армению экс-генсека НАТО Андерса Фога Расмуссена становится все более скандальной. Пока армянские западники бросают чепчики в воздух от того, что наговорил в Ереване бывший глава НАТО, а ныне — владелец консалтинговой фирмы, пикантные подробности его миссии раскрывает армянская журналистка и блоггер Элисон Тахмизиан Маас — выпускница Школы международных отношений Эллиотта при Университете Джорджа Вашингтона, которая успела поработать в таких крупных международных изданиях, как Agence France-Press, NPR и Asia Times. Госпожа Тахмизиан на фоне всеобщей эйфории включает «холодный душ» и пишет в своём Twitter: «Если вы подумали, что Андерс Фог Расмуссен находится в Армении из альтруизма или от имени НАТО в каком-либо качестве… За это ему платит правительство Армении». И размещает соответствующие «заскриненные» доказательства с чётким указанием суммы — от 150 до 400 тысяч евро за заказ.

In case you thought Anders Fogh Rasmussen was in Armenia out of altruism, or on behalf of NATO in any capacity… The Armenian government is paying him for this.

https://t.co/SniX0ssq2P pic.twitter.com/7RYjVKijVE — Alison Tahmizian Meuse (@AliTahmizian) March 16, 2023

Армянская журналистка тем самым подтвердила сведения, еще раньше опубликованные в Азербайджане, в том числе в Minval.az: господин Расмуссен — не более чем платный лоббист, нанятый властями Армении, и воспринимать его слова как «консолидированную позицию Запада» слишком самонадеянно.

То, что бывший глава Североатлантического альянса занимается выполнением платных заказов на лоббизм, да еще и со стороны сателлита Кремля, уже история из серии, пардон, «торговли харей».

Но главные вопросы — к правительству Армении. Страны, которая входит в ЕАЭС и ОДКБ и получает от Москвы множество преференций. Россия поставляет Армении нефть и газ по внутренним ценам, держит на плаву ее инфраструктуру, от железной дороги до электросетей и сотовой связи, охраняет границы, обеспечивает ПВО…

Армения ждёт и даёт понять, что это Москва обязана «отодвинуть» азербайджанские войска в окрестностях Истису («Джермук»), где еще не делимитирована граница, открыть Лачинский коридор, разогнать пикет азербайджанских экоактивистов.

Совсем недавно Ереван посетил генсек ОДКБ, с которым как бы обсуждали вопросы безопасности границ Армении. Но при этом Ереван приглашает к себе экс-генсека НАТО, платит ему солидные для Армении суммы и делает многозначительные намёки, что не сегодня, так завтра в Армении появится настоящая «натовская» инфраструктура. Насколько эти надежды имеют шанс сбыться, вопрос риторический. Расмуссен просто отрабатывает свои «от 150 до 400 тысяч евро» и не более того. Но вот для Армении такие игры — уже откровенное предательство. А предателей не любят ни прежние, ни новые хозяева.

Отдел политики Minval.az