Президент Украины Владимира Зеленский подписал указы об увольнении трех глав областных администраций — Луганской, Одесской и Хмельницкой. Указы опубликованы на сайте главы государства.

Сергея Гайдая уволили с поста главы Луганской областной государственной администрации, Максима Марченко — с поста главы Одесской администрации, Сергея Гамалия — с поста руководителя Хмельницкой администрации.

Гайдай занимал пост главы администрации с октября 2019 года, Марченко — с марта 2022 года, Гамалий — с декабря 2020 года.

Причины отставок не сообщаются.