Китай поддерживает полномасштабное вторжение России в Украину. Роль Пекина в этой войне скорее деструктивная, чем конструктивная. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

«К сожалению, я вижу, что цель Китая — продолжить эту войну (в Украине), сделать ее еще более кровопролитной. В этой ситуации Китай тайно или открыто поддерживает Россию», — заявил он.

Литовский президент не видит возможности нейтрального статуса со стороны Китая.

«Очень трудно поверить, что Китай может играть роль посредника между двумя странами. Если бы он был хотя бы нейтральным, я мог бы представить себе такой статус, но сейчас я не вижу такой возможности. На данный момент я оцениваю и вижу роль Китая как скорее деструктивную, чем конструктивную», — добавил он.