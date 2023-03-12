Глава правительства Грузии Ираклий Гарибашвили упрекнул Владимира Зеленского в поддержке акций протеста, которые прошли в Тбилиси, сообщают СМИ.

«Когда находящийся в состоянии войны человек находит время и откликается на проведенную здесь деструктивную акцию нескольких тысяч людей, это прямое доказательство того, что он включен, он мотивирован, чтобы здесь тоже что-то произошло, изменилось», — заявил грузинский премьер в эфире телеканала IMEDI.

Также он раскритиковал других поддержавших грузинские протесты украинцев.

«Вышел Кличко, Фейгин и какие-то другие непонятные люди, украинские политики, вышел Арахамия и какие-то несчастные лузеры, которые говорят о том, что нужны изменения, какие-то сценарии, переворот. Это прямое вмешательство», — сказал Гарибашвили.

Он посоветовал «сперва позаботиться о себе и своей стране» и допустил, что власти Украины недовольны тем, что Грузия «не включилась» в украинский конфликт.

Ранее Зеленский в своем обращении от 8 марта упомянул протесты в Грузии.

«Я хочу поблагодарить всех, кто в эти дни на площадях и улицах Грузии держал украинские флаги. Хочу поблагодарить за наш национальный гимн, который звучал в Тбилиси. Это уважение к Украине, и я хочу выразить искреннее уважение Грузии. Нет такого украинца, который не желал бы успеха нашей дружественной Грузии. Демократического успеха. Европейского успеха», — сказал украинский президент.