Япония вместе со своими партнерами по Группе семи (G7) начала процесс согласования документов, которые планируется принять по итогам майского саммита в Хиросиме.

Об этом сообщил телеканал NHK со ссылкой на правительственные источники.

По их сведениям, стороны прорабатывают содержание совместного заявления по двумя направлениям — экономике и региональной обстановке. Одной из основных тем обсуждения в ходе предстоящих министерских встреч и саммита «семерки» должна стать ситуация вокруг Украины. Особое внимание этому планируется уделить во время заседания глав МИД в середине апреля.

Экономическая повестка, в первую очередь влияние роста цен на мировую экономику и будущие ответные меры, станет главной темой встречи министров финансов и глав центробанков объединения, которая пройдет непосредственно перед саммитом в мае.

Также предполагается, что стороны подтвердят необходимость создания безопасных цепочек поставок критически важных товаров, в первую очередь полупроводников, на фоне мирового дефицита и опасений по поводу обострения ситуации вокруг Тайваня, где сосредоточено производство этой продукции.

Эти две встречи и принятые по их итогам документы заложат основу для совместного заявления лидеров G7.