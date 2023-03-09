Заместитель начальника Главного таможенного управления по энергоресурсам и морскому транспорту Государственного таможенного комитета, полковник Рашад Бабаев и начальник отдела контроля за дорожными тарифами и бланками разрешений Главного управления регулирования таможенных тарифов и платежей полковник Шукур Сафаров освобождены.

Обвиняемые полностью возместили ущерб по уголовному делу, передает АПА.

На этом основании уголовное дело было прекращено, отменена мера пресечения в виде ареста.

Отметим, полковники Рашад Бабаев и Шукур Сафаров были арестованы в результате операции, проведенной Службой государственной безопасности в июле прошлого года.

В отношении лиц, обвиняемых по статьям 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями), 311.3.2 и 311.3.3 (повторное получение взятки в крупном размере) УК, была избрана мера пресечения в виде ареста.