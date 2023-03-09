Украина больше всего нуждается в боеприпасах, прежде всего в снарядах. И есть три варианта, как решить проблему их дефицита. Об этом сказал высокий представитель Евросоюза Жозеп Боррель в Стокгольме перед началом неформальной встречи министров обороны стран-членов ЕС.

«Я представил предложения, обсуждаемые министрами. Эти предложения были созданы вместе с Европейской службой внешних действий, с Европейским оборонным агентством, которое я имею честь возглавлять, и с Еврокомиссией. У них три составляющие. Первая – предоставить боеприпасы быстро из существующих запасов. Мы говорим о неделях. Поэтому мы должны использовать то, что уже есть. То, что у европейских армий уже есть на складах, и то, что они уже заказали у промышленности», – сказал Боррель.

По его словам, вторая составляющая – принятие решения о совместном заказе боеприпасов, определение круга стран, готовых участвовать в таком заказе, чтобы пополнить собственные запасы и передать часть этого заказа Украине в среднесрочной перспективе.

«В более длительной перспективе мы должны увеличить способности нашей оборонной промышленности. Мы не можем серьезно говорить о нашей способности иметь стратегическую автономию и брать на себя ответственность, если у нас нет достаточной оборонной способности в нашей промышленности. Мы работаем над этим вместе с Еврокомиссией, и мы посмотрим, как увеличить эти способности», – добавил Боррель.

Отвечая на вопросы журналистов о возможных затратах на немедленную и среднесрочную помощь для Украины, Боррель отметил, что затраты на немедленные поставки боеприпасов из европейских арсеналов составят 1 млрд евро, программа среднесрочной помощи и совместного заказа может составить до 4 млрд евро.