Состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и специального представителя президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого.

Согласно информации МИД, на встрече обсуждались вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Россией в гуманитарной и культурной сферах, региональные гуманитарные проекты.

Дж.Байрамов подробно рассказал об усилиях Азербайджана в области миростроительства в постконфликтный период, о восстановительных работах в регионе. Было подчеркнуто, что растущее число провокаций армянской стороны создает трудности для переговоров по мирному договору, а шаги, ведущие к обострению ситуации в регион, препятствуют миру.

Спецпредставитель президента РФ Михаил Швыдкой отметил важность международных форумов, проводимых в Азербайджане и выразил готовность к реализации совместных программ в культурной и гуманитарной сферах.

На встрече состоялся обмен мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.