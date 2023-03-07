7 марта президент Азербайджана Ильхам Алиев принял специального представителя Правительства Китая по европейским вопросам Ву Хонгбо. Информацию приводит пресс-служба Алиева.
Теги: АлиевВу Хонгбопереговоры
7 марта президент Азербайджана Ильхам Алиев принял специального представителя Правительства Китая по европейским вопросам Ву Хонгбо. Информацию приводит пресс-служба Алиева.
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